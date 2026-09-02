Gold Futures (GC1!): Option Flow Signals Bearish Continuation Gold Futures COMEX_DL:GC1! The_GreekFib Current Market Regime: Short Gamma / Bearish Continuation The options landscape for gold is operating under a Short Gamma regime.
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