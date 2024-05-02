Киевские дроны-камикадзе атаковали пять регионов России

В пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников над пятью регионами РФ.
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