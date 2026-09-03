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Царьград

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Дети и родители в панике. В Петербурге началась массовая эвакуация школ - подробности

Дети и родители в панике. В Петербурге началась массовая эвакуация школ - подробности

В Петербурге эвакуируют школы, родителей просят забрать детей. Что происходит прямо сейчас.Массовые эвакуации начались в петербургских школах.

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