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Двое русских спасли тонущую британку: Как наши трижды удивили иностранцев за границей

Двое русских спасли тонущую британку: Как наши трижды удивили иностранцев за границей

Вот уж действительно, что иностранцы, порой, вздрагивают, когда слышат слово «русские». Наши соотечественники периодически посещают заграницу, поэтому там многим знакомы русские выражения и манера поведения.

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