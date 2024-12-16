Двое русских спасли тонущую британку: Как наши трижды удивили иностранцев за границей

Вот уж действительно, что иностранцы, порой, вздрагивают, когда слышат слово «русские». Наши соотечественники периодически посещают заграницу, поэтому там многим знакомы русские выражения и манера поведения.
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