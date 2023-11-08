Песков заявил, что изменений в ядерной доктрине России нет

Агрессивный настрой Запада в адрес Москвы очевиден, но изменений в российской ядерной доктрине нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание секретаря Совета безопасности Николая Патрушева о росте риска применения ядерного оружия.
