Парламентская газета

1 125 подписчиков

Песков заявил, что изменений в ядерной доктрине России нет

Агрессивный настрой Запада в адрес Москвы очевиден, но изменений в российской ядерной доктрине нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание секретаря Совета безопасности Николая Патрушева о росте риска применения ядерного оружия.

Комментарии
