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Мировое обозрение

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Безопасность по цене премиум: в западных областях Украины задирают аренду для бегущих от обстрелов киевлян

Безопасность по цене премиум: в западных областях Украины задирают аренду для бегущих от обстрелов киевлян

Жители Киева, спасающиеся от участившихся ударов, все активнее перебираются в западные области Украины, где их встречает новая реальность: стремительный рост цен на аренду.

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