Путин назвал лишь один вариант, который есть у НАТО по Украине

А у России, подчеркнул Путин, на данный момент есть цель - прекратить войну Президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что НАТО должно признать контроль России над новыми регионами, сообщает РИА Новости.
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