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Зеленский грубо ответил сенатору Грэму на призыв подать в отставку

Зеленский грубо ответил сенатору Грэму на призыв подать в отставку

Глава киевского режима Владимир Зеленский нахамил члену сената конгресса США Линдси Грэму (физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) из-за его призыва подать в отставку после скандала в Белом доме.

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