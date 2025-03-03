Глава киевского режима Владимир Зеленский нахамил члену сената конгресса США Линдси Грэму (физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) из-за его призыва подать в отставку после скандала в Белом доме.
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