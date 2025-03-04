Ирина Шейк снялась обнаженной

Российская супермодель Ирина Шейк показала фанатам откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 23,8 миллиона подписчиков.