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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ламбьель – Уно: «Ты очень сильно меня вдохновил, и я глубоко благодарен за все, чему научился рядом с тобой»

Двукратный чемпион мира объявил о завершении спортивной карьеры накануне. Ламбьель был тренером Уно с декабря 2019 года.

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