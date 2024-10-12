Легковой автомобиль горел в одном из дворов Караганды

Возгорание случилось 11 октября, в половине четвертого дня. Происшествие засняли на видео очевидцы. В пресс-службе ДЧС сообщают, что в результате пожара никто не пострадал, передает корреспондент ekaraganda.
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