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В Новочеркасске каждый новый мэр в итоге оказывается в СИЗО

Задержан глава Новочеркасска Юрий Лысенко, власти Ростовской области оказывают содействие следственным органам, сообщил пресс-центр правительства региона.

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Комментарии
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Роберт Жуков
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18 час.
Роберт Жуков
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18 час.
Роберт Жуков
Ну, место Такое. Клятое, когда мэр кляТВу даёт, то сТановится прокляТым и прокляТым!! 4ЕрКСсК+ново!!)) К символ ноосферы, бывшая, т.н. темная материя, а своей посадкой а СИЗО очередной мэр перевозил туда в своем теле, уже от страха&quot;Да&quot; ний то, что называлось тёмная энергия!!))
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18 час.
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