В Новочеркасске каждый новый мэр в итоге оказывается в СИЗО

Роберт Жуков

Ну, место Такое. Клятое, когда мэр кляТВу даёт, то сТановится прокляТым и прокляТым!! 4ЕрКСсК+ново!!)) К символ ноосферы, бывшая, т.н. темная материя, а своей посадкой а СИЗО очередной мэр перевозил туда в своем теле, уже от страха"Да" ний то, что называлось тёмная энергия!!))