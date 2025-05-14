Задержан глава Новочеркасска Юрий Лысенко, власти Ростовской области оказывают содействие следственным органам, сообщил пресс-центр правительства региона.
В Новочеркасске каждый новый мэр в итоге оказывается в СИЗО
Комментарии
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Роберт Жуков
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Роберт Жуков
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18 час.
Роберт Жуков
Ну, место Такое. Клятое, когда мэр кляТВу даёт, то сТановится прокляТым и прокляТым!! 4ЕрКСсК+ново!!)) К символ ноосферы, бывшая, т.н. темная материя, а своей посадкой а СИЗО очередной мэр перевозил туда в своем теле, уже от страха"Да" ний то, что называлось тёмная энергия!!))
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18 час.
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