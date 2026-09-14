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Экс-сотрудник Anthropic и OpenAI Джейкоб Коксон сравнил ИИ с разумом пришельца

Экс-сотрудник Anthropic и OpenAI Джейкоб Коксон сравнил ИИ с разумом пришельца

Опасность неконтролируемого стремительного развития искусственного интеллекта состоит в том, что люди не до конца понимают его.

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