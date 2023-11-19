Таинственная Гунунг Паданг – самая старая пирамида на планете

Ученые нашли этому новые доказательства. Команда археологов, геофизиков, геологов и палеонтологов, связанных с несколькими учреждениями в Индонезии, нашла доказательства того, что Гунунг Паданг – самая старая известная пирамида в мире.
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