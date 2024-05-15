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В РФ предлагают создать госфонд поддержи пострадавшим от терактов и ЧС

В РФ предлагают создать госфонд поддержи пострадавшим от терактов и ЧС

В России предлагают создать государственный фонд поддержи пострадавшим от терактов и ЧС. Письмо с таким предложением премьер-министру Михаилу Мишустину направил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

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