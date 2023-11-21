Власти ХМАО решили за счет госбюджета застраховать себя от нападения собак

Власти Ханты-Мансийского автономного округа, которые объявили о выборе подрядчика для страхования госслужащих и лиц, замещающих должности госслужбы, впервые не стали указывать в техзадании к торгам конкретное количество застрахованных лиц.
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