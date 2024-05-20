Хуснуллин: мастер-план развития Авдеевки в ДНР разработают в течение года

Вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин заявил, что мастер-план развития освобожденной Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР) планируется разработать в течение года, при этом главная задача на сегодня - подготовить инфраструктуру города к зиме.
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