Хуснуллин: мастер-план развития Авдеевки в ДНР разработают в течение года

Вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин заявил, что мастер-план развития освобожденной Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР) планируется разработать в течение года, при этом главная задача на сегодня - подготовить инфраструктуру города к зиме.