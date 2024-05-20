Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 294 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Эрнст
    Наверное за их демарш, каждой сучке по 100€ дадут. Фашисты 🤮🤮Женская сборная Л...
  • Надежда Rudi
    До хера всяких советников! а для народа хоть что-то насоветовали?Путин освободил А...
  • Сергей Андросов
    Непонятно мне в этим отношении, как говорил наш прапорщик Уколкин! При Союзе жили в Кировограде, ныне Кропоткин, три..."Укрэнерго" объяв...

Хуснуллин: мастер-план развития Авдеевки в ДНР разработают в течение года

Хуснуллин: мастер-план развития Авдеевки в ДНР разработают в течение года

Вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин заявил, что мастер-план развития освобожденной Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР) планируется разработать в течение года, при этом главная задача на сегодня - подготовить инфраструктуру города к зиме.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх