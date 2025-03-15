Танцы на граблях

Чем помешал монастырь эстонской «демократии» Петр Давыдов В Эстонии, отнюдь не богатой стране, есть настоящая жемчужина – и в духовном, и в материальном плане: Пюхтицкий Успенский ставропигиальный женский монастырь Русской православной церкви.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии