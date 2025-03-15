Танцы на граблях

Чем помешал монастырь эстонской «демократии» Петр Давыдов В Эстонии, отнюдь не богатой стране, есть настоящая жемчужина – и в духовном, и в материальном плане: Пюхтицкий Успенский ставропигиальный женский монастырь Русской православной церкви.