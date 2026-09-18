ICE agent pleads not guilty to lying to FBI about Minneapolis shooting

ICE agent Christian Castro, 52, pleaded not guity to making false statements to the FBI after he allegedly shot an unarmed man in Minneapolis.
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