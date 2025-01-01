Как празднуют Новый год разные народы Сибири: не только зимой

В Сибири проживает большое количество представителей коренных народов. Для всех жителей России Новый год является объединяющим праздником, однако каждый этнос имеет свои традиции, и даты, когда цифры на календаре меняются, тоже различны.
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