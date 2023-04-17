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Джордж Мартин сообщил о начале работы HBO над еще одним приквелом «Игры престолов»

Джордж Мартин сообщил о начале работы HBO над еще одним приквелом «Игры престолов»

Писатель Джордж Мартин раскрыл некоторые детали проекта «Рыцарь Семи королевств: Межевой рыцарь», который станет новой экранизацией одного из приквелов «Игры престолов».

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