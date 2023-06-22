Москва подготовила неприятный сюрприз в ответ на наступление ВСУ

Распиаренное контрнаступление украинской армии стало захлебываться еще в самом начале. Как отмечают западные аналитики, Россия успела подготовиться к контрудару киевского режима и даже припасла для украинского противника своего рода сюрприз.
Распиаренное контрнаступление украинской армии стало захлебываться еще в самом начале. Как отмечают западные аналитики, Россия успела подготовиться к контрудару киевского режима и даже припасла для украинского противника своего рода сюрприз.
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