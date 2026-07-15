Львова-Белова предложила поставить обидчиков на пересчет законодательно

Мария Львова-Белова предложила правительству России закрепить в нормативных документах официальное понятие травли среди детей и подростков, а также создать единую государственную систему учета таких случаев в образовательных организациях.
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