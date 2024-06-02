Процедура парламентских выборов в Мексике

В соответствии с конституцией Мексиканских Соединенных Штатов (1917), законодательная власть в стране представлена двухпалатным парламентом – Генеральным конгрессом, состоящим из Сената – 128 сенаторов и Палаты депутатов – 500 депутатов.
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