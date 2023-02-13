Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

100 подписчиков

Сергей Морозов о воспитании молодежи: «Хороший удар вместо тысячи слов»

Сергей Морозов в интервью «Вестнику ММА» рассказал о методах воспитания молодежи в зале: «Если чувствуем, что их прет, пытаются показать себя, дадим в ответку.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх