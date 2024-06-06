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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бюджет «Локо» останется на уровне 5,6 млрд рублей: «Планируем чуть больше получить от коммерческой деятельности. Дополнительные средства сможем потратить на проведение MatchDay, улучшение условий для зрителей»

Об этом рассказал председатель совета директоров московского клуба Юрий Нагорных. – Можете успокоить болельщиков или подтвердить их опасения по поводу сокращения бюджета «Локомотива» в следующем сезоне? Правда, что цифра с 5,6 миллиарда рублей может сократиться на 300-500 миллионов? – На сегодняшний день бюджет клуба подтвержден в том объеме, который вы назвали.

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