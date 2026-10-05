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Иркутск Сегодня

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Добровольные пожарные Иркутской области потушили 93 пожара самостоятельно с начала 2026 года

В Иркутской области добровольные пожарные с начала года приняли участие в тушении 428 пожаров. Это больше трети всех возгораний, которые произошли в сельской местности.

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