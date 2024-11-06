Расчеты "Мста-С" уничтожили бронетехнику, укрепрайоны и боевиков ВСУ в зоне СВО

Скриншот видео Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили бронетехнику, замаскированные укрепрайоны, расчеты БПЛА и боевиков ВСУ в зоне проведения спецоперации РФ.
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