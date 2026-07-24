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SPLETNIK

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"Гала, у нас отмена". Звёздного стилиста Галу Борзову "отменяют" из-за слов о нежелании "работать с полными клиентами"

"Гала, у нас отмена". Звёздного стилиста Галу Борзову "отменяют" из-за слов о нежелании "работать с полными клиентами"

Известного стилиста Галу Борзову раскритиковали в сети за её слова о нежелании "работать с полными клиентами".

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