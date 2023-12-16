Лидеры преступной группировки задержаны в Иркутской области и ряде других регионов

В Иркутской области и других регионах России задержаны 10 лидеров и членов преступной группировки, причастных к убийству троих человек, совершенному 20 лет назад, сообщают «Известия» со ссылкой на информацию СУ СКР по региону на своем сайте.
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