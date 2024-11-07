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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эмбер Гленн: «Когда произошла «русская революция четверных», это обескураживало. Я думала: а зачем мне вообще кататься? Полная демотивация»

– Ты начала учить тройной аксель после 20 лет. – Это был мой шанс, цель, которую я поставила перед собой.

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