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Крестившийся в России итальянец отправляет гуманитарную помощь бойцам на СВО

Гражданин Италии поселился в России, принял крещение в православии, поменял имя на Владимир и теперь занимается отправкой гуманитарной помощи для военнослужащих российской армии в зоне специальной военной операции.

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