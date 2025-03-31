Крестившийся в России итальянец отправляет гуманитарную помощь бойцам на СВО

Гражданин Италии поселился в России, принял крещение в православии, поменял имя на Владимир и теперь занимается отправкой гуманитарной помощи для военнослужащих российской армии в зоне специальной военной операции.
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