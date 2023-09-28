Возлюбленная Джейсона Стетхэма появилась на публике в корсете и чулках

Возлюбленная Джейсона Стетхэма появилась на публике в корсете и чулкахБританская модель, бывший «ангел» Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли посетила показ Dolce & Gabbana, который прошел в рамках Недели моды в Милане.
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