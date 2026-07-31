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S. Korea, U.S., 9 other countries issue joint alert on N. Korean IT workers

S. Korea, U.S., 9 other countries issue joint alert on N. Korean IT workers

South Korea, the United States, Japan and eight other countries on Friday issued a joint alert about North Korean IT workers accused of generating revenue to help fund Pyongyang's weapons of mass destruction programs.

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