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Военное обозрение

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Дайте «Шершни» вместо «Бородавочников»!

Дайте «Шершни» вместо «Бородавочников»!

Мнения и личные взгляды, выраженные в этой статье, принадлежат Патрику «Барту» Брауну, пилоту ВВС, налетавшему более 2000 часов на A-10C, участнику боевых действиях в Сирии, Ираке и Афганистане и не отражают взгляды или мнения правительства Соединенных Штатов, Министерства обороны и ВВС США.

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