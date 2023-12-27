Астрологический прогноз Константина Дарагана на 2024 год: военные конфликты, глобализация и изменения в России Елена ГалицкаяАстролог Константин Дараган, известный прогнозами на будущее, представил свои взгляды на 2024 год.
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