«Ъ»: министерства не договорились на субсидии для авиабилетов

Ситуация может привести к отмене целого ряда региональных рейсов, предупреждают участники рынка. Ситуацией уже обеспокоились региональные власти и Минобороны Минтранс и Росавиация не могут согласовать с Минфином две основные меры поддержки авиаотрасли на 2025 год.