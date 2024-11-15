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«Ъ»: министерства не договорились на субсидии для авиабилетов

«Ъ»: министерства не договорились на субсидии для авиабилетов

Ситуация может привести к отмене целого ряда региональных рейсов, предупреждают участники рынка. Ситуацией уже обеспокоились региональные власти и Минобороны Минтранс и Росавиация не могут согласовать с Минфином две основные меры поддержки авиаотрасли на 2025 год.

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