В Сухуме открылся 24-й фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…»

В столице Абхазии 2 августа стартовал XXIV Музыкальный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…». Один из крупнейших культурных проектов, объединяющих Россию и Абхазию, проходит при поддержке Министерства культуры России, Президентского фонда культурных инициатив, а также Правительства Республики Абхазия и Министерства культуры Абхазии.
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