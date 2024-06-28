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Маккиннон про «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд»: «Это очень круто. Я не думал, что выиграю их, так что это нечто особенное»

Нападающий выиграл «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд».  «Это очень круто. Честно говоря, я никогда не думал, что выиграю их, так что это нечто особенное», – сказал нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон.

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