Маккиннон про «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд»: «Это очень круто. Я не думал, что выиграю их, так что это нечто особенное»

Нападающий выиграл «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд». «Это очень круто. Честно говоря, я никогда не думал, что выиграю их, так что это нечто особенное», – сказал нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон.