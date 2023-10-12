Ходаковский предрек перелом на СВО и снижение поддержки ВСУ из-за войны Израиля Замначальника ГУ Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский прокомментировал предположения о том, что война между Израилем и сектором Газа, начавшаяся 7 октября с вторжением… Ходаковский предрек перелом на СВО .
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