Ходаковский предрек перелом на СВО и снижение поддержки ВСУ из-за войны Израиля Замначальника ГУ Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский прокомментировал предположения о том, что война между Израилем и сектором Газа, начавшаяся 7 октября с вторжением… Ходаковский предрек перелом на СВО .