Михаил Мамиашвили: «Федерация спортивной борьбы России поддерживает политику президента, и российские борцы будут рассматривать возможность участия в Олимпиаде»

«Федерация спортивной борьбы России полностью поддерживает политику президента России, и российские борцы будут рассматривать возможность участия в Олимпийских играх, чтобы доказать, что несмотря на все сложности, ограничения и санкции, медали главных мировых спортивных форумов все равно уедут в сильнейшую державу — Россию.