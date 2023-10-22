«Хезболлах» может втянуть Ливан в конфликт с Израилем — ЦАХАЛ

Атаки ливанской группировки «Хезболлах» по Израилю могут втянуть Ливан в войну с ним, заявил пресс-секретарь армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус, 22 октября сообщает издание The Times of Israel.
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