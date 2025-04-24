Шойгу предупредил о риске начала Третьей мировой войны

Как считает секретарь российского Совета безопасности (СБ), бывший министр обороны Сергей Шойгу, ввод миротворцев на "исторические территории России" может привести к прямому столкновению с НАТО и в дальнейшем к Третьей мировой войне.
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