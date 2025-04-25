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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Грин из «Голден Стэйт» весь апрель котировался фаворитом на титул лучшего защитника сезона НБА, но награду забрал Мобли из «Кэвальерс»

Грин из «Голден Стэйт» весь апрель котировался фаворитом на титул лучшего защитника сезона НБА, но награду забрал Мобли из «Кэвальерс»

Эван Мобли неожиданно для букмекеров получил награду «Лучшему защищающемуся игроку» сезона-2024/25 в НБА.

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