Ехать, а не «шашечки»: каким будет «бизнес-класс» Lada за три миллиона

«Мне губернаторы многие звонят и просят Aura еще до начала конвейерного выпуска». Автомобиль Lada Aura, фото: РИА НовостиЭто сказал президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов в интервью «РБК», чем немало взбудоражил автосообщество.
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