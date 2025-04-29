Власти подготовили реформу предоставления убежища в России

МВД подготовило законопроект «О предоставлении убежища на территории РФ», который вводит четыре типа защиты для иностранных граждан или лиц без гражданства: статус беженца, временное убежище, политическое убежище и временная защита.
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