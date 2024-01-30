Пилоту рухнувшего в Афганистане самолета с россиянами может грозить 10 лет тюрьмы

Одному из пилотов рухнувшего в Афганистане Falcon 10 может грозить тюремный срок, написал Mash. По данным Telegram-канала, самолет состоял на балансе компании жены летчика, у которой не было лицензии на пассажирские перевозки.
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