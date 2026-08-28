Селебрини о встрече его агента с владельцем «Сан-Хосе» Платтнером перед продлением контракта: «Все идет от руководства. Доверие Гассо очень много значит для команды»

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

Форвард « Сан-Хосе » Макклин Селебрини высказался о том, что его агент Пэт Бриссон встречался с владельцем «Шаркс» Гассо Платтнером при обсуждении нового контракта игрока.