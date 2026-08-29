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ladyTravel Club

37 подписчиков

В Непале после наводнения спасли 261 иностранного туриста

Среди эвакуированных есть граждане России, национальность 21 человека пока не подтверждена.

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