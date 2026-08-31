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Царьград

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Правительство одобрило 498 млн рублей для Рязанской области в 2026

Правительство одобрило 498 млн рублей для Рязанской области в 2026

В 2026 году Рязанская область получит 498 млн рублей на лекарства для пациентов с тяжелыми заболеваниями.

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